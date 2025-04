Strade provinciali chiuse, modifica ai servizi di trasporto pubblico locale causa emergenza maltempo

Aggiornamento ore 17.30

Giorno: Giovedì 17 aprile 2025 e fino a cessata emergenza

Si avvisa che, in seguito ad interruzioni/limitazioni della viabilità sulle strade provinciali causa maltempo, allo stato attuale sono applicate le seguenti deviazioni/variazioni al servizio di trasporto pubblico locale:

♦ 55 — Vercelli – Massazza – Verrone – Biella…………………………… (149)

Il servizio, non potendo transitare dal ponte di Collobiano sulla SP230, in uscita da Vercelli è deviato sulla SP11 in direzione San Germano Vercellese, Santhià, Carisio, Fornace Crocicchio e percorso abituale. Analogamente per il senso inverso.

♦ 70 — Valle Mosso – Mosso – Trivero – Borgosesia – Varallo……. (128)

Il servizio in Borgosesia lungo la sponda destra SP299, attraverserà il fiume Sesia sul ponte di Isolella e proseguirà lungo viale Varallo fino a via Antongini, effettuerà inversione e proseguirà su Viale Varallo piazzale Milanaccio. Analogamente per il senso inverso.

♦ 330 — Donato – Graglia – Biella – Pettinengo – Mosso – Valle Mosso

Il servizio causa interruzione su SP500 è limitato nella sola tratta Graglia fraz. Merletto – Biella – Valle Mosso. A Graglia bivio fraz. Merletto si effettua inversione di marcia.

♦ 340 — Biella – Tollegno – Andorno – Tavigliano – Campiglia – Piedicavallo

Il servizio in Tollegno non effettua transito su SP 508 “Villaggio Filatura”. Regolare il transito su via Martiri della Libertà in entrambi i sensi.

♦ 380 — Ivrea – Magnano – Mongrando – Biella – Candelo – Verrone

Il servizio in Mongrando, dopo il Cimitero percorrerà via Marconi, via XXIV Maggio, via Giovanni Enrico, via dei Giovani (Carabinieri) e percorso normale su SP338. Analogamente per il senso inverso.

Le corse da/per Vermogno sono limitate a Zubiena SP 338 Chalet Bessa.

Sospeso il transito da Mongrando S. Lorenzo – Ruta – San Michele

♦ 440 — Andorno Micca – Callabiana – Camandona – Veglio

Il servizio è sospeso.

Tali indicazioni sono passibili di modifiche ed integrazioni in base all’evoluzione dello stato di emergenza in corso.

Vedi anche Atap Informa 2025-103

Aggiornamento ore 15.45

