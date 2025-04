La Protezione Civile di Biella è pienamente operativa per fronteggiare l’emergenza causata dal maltempo

L’assessore ai Lavori Pubblici e alla Protezione Civile, Cristiano Franceschini, il responsabile Marco Pichetto, gli agenti della Polizia Locale e i volontari sono impegnati presso la sede operativa per coordinare le attività di intervento e garantire supporto alla popolazione.

Nel corso delle ultime 24 ore, le squadre di soccorso hanno effettuato numerosi interventi per prestare assistenza ai cittadini e mitigare gli effetti delle forti precipitazioni e delle frane che hanno interessato diverse aree del territorio. Le operazioni si sono concentrate sulla messa in sicurezza delle zone colpite, l’assistenza ai nuclei familiari a rischio e alle persone in difficoltà.