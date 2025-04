Una nuova caffetteria a Tollegno, un'accogliente oasi shabby chic per tutti i gusti FOTO

A Tollegno, ha appena aperto un nuova caffetteria che promette di diventare un punto di riferimento per tutti i golosi e gli amanti del buon cibo. Situato proprio di fronte alle scuole elementari, questo accogliente locale si presenta con uno stile shabby chic che conquista già dal primo sguardo, creando un’atmosfera calda e familiare.

Il locale è stato inaugurato domenica 13 aprile e nonostante la giornata poco favorevole, ha riscosso un ottimo riscontro da parte di molti che si sono recati sul posto per conoscere Elisa, la nuova proprietaria per mostrarle affetto in questa sua nuova avventura.

L'ambiente è curato nei minimi dettagli, con colori sui toni del lilla e arredi vintage che richiamano la tranquillità e la bellezza di un tempo, perfetto per una pausa dolce o salata durante la giornata o per incontrarsi con amici e familiari. I toni tenui, l’arredamento rustico e la scelta di piccoli dettagli decorativi rendono la Caffetteria Bijoux un luogo perfetto per chi cerca una pausa di relax e dolcezza.

Il menù del nuovo bar pasticceria è una vera e propria festa per il palato. A partire dalle brioches freschissime ogni mattina al gelato, che viene fornito dalla Gelateria La Corte, una delle più apprezzate della zona.

Ma non è tutto: per chi cerca qualcosa di più sostanzioso, la Caffetteria Bijoux offre anche una selezione di pasticceria fresca e secca, direttamente dalla pasticceria Maniscalco di Valle Mosso, un nome che è una garanzia di qualità e tradizione. Torte, biscotti e dolcetti perfetti per iniziare o concludere in dolcezza ogni momento della giornata.

Grazie alla sua posizione strategica davanti alle scuole elementari, la Caffetteria Bijoux si propone come il ritrovo ideale per i genitori che vogliono concedersi una pausa dopo aver accompagnato i figli, ma anche come uno spazio accogliente dove i più giovani possono gustare una merenda sana e golosa.

Che si tratti di un caffè preso al volo, di una merenda dolce o salata dopo scuola o di un momento di relax durante la giornata, questa nuovo locale a Tollegno è il posto giusto per chi cerca qualità e un pizzico di dolcezza in ogni momento.

Elisa saprà accogliervi con cortesia e dolcezza nel suo delizioso locale!

La Caffetteria Bijoux si trova a Tollegno, in via Garibaldi 12.

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61574710422712&locale=it_IT