Maltempo nel Biellese, l'appello dei Vigili del Fuoco: "Si raccomanda fortemente di stare a casa"

Sia nella zona pianeggiante che nella zona collinare del Biellese in questo momento è in atto una situazione pericolosa. Tutti i sindaci sono stati allertati, e i Vigili del Fuoco fanno un appello:

"Consigliamo a tutta la popolazione, almeno per tutta la notte, almeno fino a domani mattina, di rimanere a casa e di non uscire se non in caso di assoluta emergenza. Non usate le auto, in caso di infiltrazioni di acqua in casa portatevi nei piani alti, non scendete in cantina per nessun motivo".

Seguiranno aggiornamenti.