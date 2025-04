Biella colpita dal maltempo: il report completo dell’emergenza e gli interventi in corso

L’Assessore ai Lavori Pubblici e alla Protezione Civile, Cristiano Franceschini, illustra le attività svolte nelle scorse ore nell’ambito della gestione dello stato di emergenza.



L’Assessore Franceschini, il Sindaco di Biella, Marzio Olivero, e il Responsabile della Protezione Civile di Biella, Marco Pichetto, hanno garantito una presenza costante nella Sala Operativa Intercomunale e sul territorio per l’intera durata dell’emergenza, operando anche nelle ore notturne.



A seguito dell’emissione del bollettino di allerta meteo n° 108 da parte di Arpa Piemonte, che prevedeva Allerta Arancione per Rischio Idrogeologico, la Sala Operativa della Protezione Civile della Città di Biella è stata attivata in modalità H24 a partire dalle ore 23:00 del 16 aprile, assicurando il coordinamento delle operazioni mediante personale comunale e volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, con il supporto della Squadra AIB Biella Orso e della Polizia Locale.



Con l’emissione del bollettino di allerta meteo n° 109 del 16 aprile, che innalzava l’allerta da Arancione a Rosso, l’attività della Sala Operativa si è intensificata, coinvolgendo ulteriore personale. Durante la giornata del 16 aprile, le forti precipitazioni hanno causato diverse criticità sul territorio, richiedendo interventi coordinati con Polizia Locale, Vigili del Fuoco e il Gruppo Comunale di Protezione Civile.



Interventi principali:

- Frana in Via Ogliaro, con intervento per la pulizia della strada.

- Esondazione del Torrente Oremo su Via Ivrea, con interventi di ripristino e pulizia.

- Esondazione del Rio Veriggio su Via Cumié, con chiusura della strada e assistenza ai residenti.

- Frane su varie arterie, tra cui Via Santuario di Oropa, Cantone Bonino e Vaglio Colma.

- Supporto alla viabilità per interventi di emergenza.

- Monitoraggio costante del territorio e gestione delle numerosissime segnalazioni pervenute alla Sala Operativa.



Le operazioni di emergenza sono proseguite in modalità H24 fino alla cessazione dell’allerta arancione.



Precipitazioni registrate:

- Idrometro di Oropa: 515 mm dal 14 al 16 aprile; 251 mm nelle successive 24 ore.

- Idrometro di Biella centro: 284 mm dal 14 al16 aprile; 126 mm nelle successive 24 ore.



Questa mattina, 18 aprile, è stato effettuato un sopralluogo tecnico per la verifica dei danni e la valutazione del supporto della Regione Piemonte: presenti l’Assessore ai Lavori Pubblici e alla Protezione Civile Cristiano Franceschini, il dirigente del settore Lavori Pubblici architetto Paolo Volpe, il tecnico comunale dell’Ufficio Strade geom. Celio Valsecchi, e i rappresentanti della Regione Piemonte dott. Di Lella Maurizio e ing. De Battistini Franco.



Sono state censite criticità significative, tra cui frane, esondazioni e danni infrastrutturali, che richiederanno interventi urgenti:

- Strada Galinit: frane multiple, è stata chiusa e non è percorribile;

- Strada Cumié: letto del Rio Veriggio esondato, danni al fondo stradale e a due abitazioni confinanti;

- Strada Dell’Acqua: apertura di grossa voragine, é stata chiusa e non é percorribile;

- Rogge cittadine intubate: ostruite da limo, foglie e ramaglie, programmato interventi urgenti di rimozione;

- Frane: piccole e diverse sparse sul territorio;

- Buchi e asfalto divelto: diversi su strade cittadine, alcuni di rilevanza importante.

Il dirigente architetto Paolo Volpe ha disposto tre ordinanze per somma urgenza, finanziate tramite contributi regionali:

- 40.000 € per interventi sul Torrente Oremo.

- 60.000 € per la sistemazione della vasca di laminazione di Chiavazza.

- 80.000 € per interventi sul Torrente Cervo.



L’attenzione dell’Assessore Franceschini e dell’Amministrazione Comunale proseguirà con il monitoraggio e il coordinamento degli interventi per garantire la sicurezza del territorio.