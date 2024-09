Biella, lite accesa in un parcheggio per una manovra errata: volano anche insulti (foto di repertorio)

Carabinieri in azione a Biella per una lite tra utenti della strada. È successo ieri, 11 settembre: stando alle prime ricostruzioni, un uomo avrebbe bloccato con la sua auto un'altra in un parcheggio e avrebbe insultato gli occupanti, due giovani biellesi.

La ragione sarebbe da attribuire ad una manovra ritenuta errata. All'arrivo dei militari dell'Arma, l'automobilista si era già allontanato. I ragazzi sono stati informati delle proprie facoltà di legge: inoltre, sembra che uno due sia stato anche strattonato.