Piazza San Paolo, prende forma il nuovo Movicentro di Biella FOTO

Tutto pronto in piazza San Paolo a Biella per l'inizio della scuola, o quasi.

Manca ancora il via libera definitivo, infatti del nuovo Movicentro di Biella San Paolo (stazione) e per questo in concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico, a partire da Mercoledì 11 Settembre 2024, i servizi di trasporto pubblico locale inizieranno secondo gli orari in vigore a giugno scorso al termine dell’anno scolastico 2023/2024.

Piccole modifiche alle linee 70 (128), 300, 330, 400, 553, 599, necessarie fin da subito, sono oggetto di apposite informative dedicate.

Le reti arancioni sono comunque state tolte in questi giorni ma l'area è pronta per dare il nuovo sevizio. Il progetto vale circa 250.000 euro e prevede 2 banchine in più per i pullman, ma non solo: è stato chiuso l'accesso alla piazza da corso Europa, in modo da rendere più fluida la circolazione in quel punto della città, e sono stati installati segnali tattili per i non vedenti, al fine di rendere Biella sempre più inclusiva.

Con la riqualificazione di piazza Vittorio Veneto, restano valide le disposizioni dell'anno scolastico 2022/2023, valide dal 18 marzo scorso, ovvero:

A Biella Centro il posizionamento delle fermate autobus è redistribuito su viale Matteotti e via La Marmora secondo le seguenti direttrici:

da Chiavazza/Riva verso San Paolo : viale Matteotti (fermata E ), controviale, via Repubblica, via Bertodano, via Torino

da San Paolo verso Chiavazza/Riva : via Torino, via Bertodano, via Repubblica, viale Matteotti, controviale (fermate A B C D )

da Vernato verso Chiavazza/Riva : via La Marmora (fermate L M ), via Bertodano, via Repubblica, viale Matteotti, controviale (fermate A B C D )

da Chiavazza/Riva verso Vernato : viale Matteotti (fermata E ), controviale, via Repubblica, via Bertodano, via La Marmora (fermate F G H )

Capolinea di piazza Vittorio Veneto Giardini :

per le corse in arrivo : viale Matteotti (fermata E), controviale, via Repubblica, via Bertodano, via La Marmora (fermate F G H)

per le corse in partenza : via La Marmora (fermate L M), via Bertodano, via Repubblica, viale Matteotti (fermata E), controviale, via Repubblica, via Bertodano, percorsi normali

Capolinea di piazza Vittorio Veneto Portici: spostato ai portici di viale Matteotti (fermate A B C D)