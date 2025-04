Strade della Provincia, ecco quali strade riaperte e chiuse a due settimane dall'ondata di maltempo

A quasi due settimane dall'ondata di maltempo che ha colpito il Biellese, risultano confermate e gestite le seguenti interruzioni/limitazioni della viabilità provinciale: chiusa la SP 419 “della Serra” dal KM 0+000 AL KM 6+600 (incrocio con la SP 407) in comune di Mongrando e Donato. La Galleria Settimo Vittone, al fondo della SP 419, è raggiungibile da Mongrando tramite SP 405 Mongrando Donato, SP 407 Raccordo Lace sulla SP 419 della Serra. Sono chiuse le strade per Chiaverano e Borgofranco, Ivrea si raggiunge passando da Nomaglio. A darne notizia la Provincia di Biella.

Chiusa anche la SP 502 “Sordevolo-Biella” al KM 7+000 in corrispondenza del ponte sul torrente Oremo nel comune di Biella. E' stata istituita la seguente viabilità sostitutiva: in direzione da e per Pollone sulla SP 500 Valle Elvo e SP 503 Occhieppo Superiore-Pollone; rimane percorribile la viabilità comunale in direzione Cantone Masserano Calaria in Comune di Biella.

Tornano disponibili al traffico, con alcune limitazioni, le seguenti strade:

Riaperta con restringimento la SP 234 “Pray - Brusnengo” al KM 5+300 in Comune di Curino

Riaperta la SP 338 di Mongrando Ponte Torrente Ingagna

Riaperta la SP 407 in prossimità della SP 419

Riaperta a senso unico alternato la SP 500 al km 9+300 in Comune di Netro

Riaperta la SP 411 al km 6+600 in Comune di Zubiena per frana

Riaperta a senso unico alternato la SP 102 al km 3+300 in comune di Biella per pianta

Riaperta a senso unico alternato la SP 119 al km 3+300 in Comune di Caprile per frana

Riaperta la SP 204 al km 1+700 in comune di Ronco Biellese

Riaperta a senso unico alternato la SP 105 al km 1+000 in comune di Andorno Micca per frana

Riaperta a senso unico alternato la SP 201 al km 0+900 in comune di Ronco Biellese per frana

Riaperta a senso unico alternato la SP 415 dal km 4+000 al km 5+000 in comune di Salussola

Riaperta a senso unico alternato la SP 416 dal km 0+000 al km 3+000 nei comuni di Cerrione e Salussola

Riaperta a senso unico alternato la SP 231 al km 0+700 in comune di Valdilana per frana

Riaperta la SP 508 “del Villaggio Filatura” dal KM 0+000 AL KM 0+300 in Comune di Tollegno