Da Roma in Puglia, il biellese Mauro Vercellone a piedi sulla Francigena del Sud: la storia

Nuova impresa podistica per Mauro Vercellone che, nella giornata di oggi, martedì 29 aprile, si è messo in cammino sulla Francigena del Sud. Da Roma a Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce, affronterà oltre 900 chilometri percorrendo l'antico itinerario dei pellegrini che, in epoca medievale, si imbarcavano nei porti della Puglia per la Terra Santa.

Non solo: lo stesso tracciato era utilizzato dai devoti del sud Italia per i loro pellegrinaggi nella Città Eterna, sede delle tombe di San Pietro e San Paolo. “Da Cavaglià, paese dove risiedo, sono giunto in treno fino a Roma – spiega Vercellone – Da qui, ho iniziato questo nuovo capitolo della nota via. Non vedo l'ora di rimettermi alla prova”.

Non è il primo cammino che il 69enne biellese, da sempre appassionato di trekking, affronta nel corso della sua vita, in solitaria, lontano dagli amici e dagli affetti più cari. La scorsa estate, infatti, ai taccuini di Newsbiella.it, aveva raccontato la sua esperienza lungo la via Francigena, con destinazione finale proprio in piazza San Pietro. Senza dimenticare Santiago, la Coast to Coast (dall'Adriatico al Tirreno, sempre a piedi) e i diversi percorsi intrapresi nella vicina Albania.

“Conto stavolta di concludere il mio cammino in almeno 40 giorni – sottolinea – Credo che sarà un bel viaggio. In questi momenti si ha l'opportunità di riflettere su se stessi, staccando dal tran tran quotidiano, e di raggiungere un certo benessere interiore. Ci aggiorneremo tra un mesetto”.