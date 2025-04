Attesi in Valle Cervo oltre mille Alpini, cene e concerti nei giorni dell'Adunata

La Valle Cervo si prepara ad accogliere Alpini da tutta Italia. Nei giorni dell'Adunata di Biella, sono attese oltre mille penne nere, distribuite in tutti i comuni della vallata.

Da Andorno Micca fino all'abitato di Piedicavallo. Proprio qui, saranno ricevute 130 unità divise tra strutture ricettive, saloni del Tempio Valdese e seconde case messe a loro disposizione. Scendendo verso sud, a Rosazza, sarebbero circa una trentina le persone ospitate negli affittacamere allestiti dal Comune, oltre agli spazi messi a disposizione da alcuni privati per i diversi gruppi, provenienti nella maggior parte dei casi dalle città settentrionali della penisola. Come Verona: 200 Alpini del borgo veneto troveranno posto nei locali del Santuario di San Giovanni d'Andorno mentre altri 50 saranno in tutto il territorio di Campiglia Cervo. Altri 300, invece, raggiungeranno il paese di Sagliano Micca per alloggiare negli spazi del Polivalente e in piazza Pietro Micca. Tra gli appuntamenti in programma, si prevede la realizzazione di un concerto ma si attendono le ultime conferme.

Nel vicino comune di Tavigliano, un centinaio di visitatori trascorrerà la notte al Polivalente, nella sede del gruppo ANA del paese e nella casa diocesana di Azione Cattolica. Non và poi dimenticato il sostegno di alcuni cittadini che concederanno alcuni loro spazi per i graditi ospiti. Diversi gli eventi in agenda: il prossimo 3 maggio, alle 21, 4 cori (La Piuma, Le Voci del Sabato Sera, Le Fontanelle e Gocce di Rugiada), assieme alla banda musicale, allieteranno il pubblico con un concerto al Polivalente. Giovedì 8 e venerdì 9, invece, saranno di scena un pranzo (ore 12) e due cene in compagnia della Protezione Civile di Udine e dei gruppi presenti, sempre al Polivalente, a partire dalle 19.

A Miagliano arriveranno poco meno di un centinaio di penne nere, albergate da privati e nel giardino dell'oratorio parrocchiale. Infine, ad Andorno Micca, sono 170 gli Alpini soggiornati nelle aree di sosta del Parco La Salute. Inoltre, come da programma, è previsto nel pomeriggio di sabato 10 maggio (ore 16) un corteo per le vie del paese, con omaggio floreale al monumento dedicato ai Caduti. In serata, invece, si terrà un concerto del Coro del gruppo di Abbiategrasso nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo, con orario d'inizio alle 21.

Pienamente soddisfatti i capigruppo dei diversi gruppi presenti in Valle Cervo: “Grazie all’intesa con i Comuni e alla collaborazione con le associazioni siamo riusciti a centrare il nostro comune obiettivo: ricevere nei migliori dei modi i tanti Alpini che prenderanno parte alla 96° Adunata Nazionale. I ringraziamenti sono estesi a tutti i soggetti coinvolti nel comitato di accoglienza”.