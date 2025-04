Giornata Mondiale Vittime dell’Amianto: il Piemonte al secondo posto in Italia con 1000 decessi nel 2024

“Domani è la Giornata mondiale delle vittime dell’amianto e la strage continua. Più di 200.000 mila decessi nel mondo, 7000 mila solo nel nostro paese nell’ultimo anno, e il bando globale dell’amianto che semina morte è ancora una utopia” – rileva Ezio Bonanni, Presidente Osservatorio Nazionale Amianto, che evidenzia – “Sono numeri che non appartengono al passato. Sono volti, storie, famiglie spezzate oggi. Molti non sapevano, altri sono stati ignorati. Troppi sono stati sacrificati nel nome del profitto. Non è più ammissibile che ci governi la lobby dei produttori del minerale killer e che le bonifiche vadano a rilento, nonostante la chiara presa d’atto di tutte le Istituzioni”. E aggiunge: “L’Italia ha messo al bando l’amianto nel 1992. Ma l’amianto non ha ancora messo al bando l’Italia. Questa giornata nazionale non è solo memoria. È un grido. Un richiamo alla responsabilità, alla bonifica, alla giustizia per le vittime e alla tutela di chi oggi vive, lavora, studia in luoghi contaminati. Il Piemonte è una terra ferita a causa dell’alto numero dei decessi, ma va rilevato che la Regione è un modello di impegno nelle bonifiche e prevenzione con uno sguardo concreto alla salute delle generazioni presenti e future”.

Il Piemonte è al secondo posto nel nostro Paese con 1.000 decessi per l’amianto, 250 mesotelioma, circa 750 asbestosi, tumore del polmone e altre patologie asbesto correlate. La Regione Piemonte è fortemente impegnata con una strategia articolata, concreta e trasparente. Il piano regionale integra mappatura dettagliata, bonifiche ambientali e strumenti digitali per monitorare e prevenire i rischi, con l'obiettivo di tutelare salute pubblica e territorio.

Grazie alla collaborazione con ARPA Piemonte, è attivo un geoportale pubblico che consente di visualizzare le aree contaminate. Sono già oltre 1.800 i siti censiti: il 29% è classificato come contaminato accertato, mentre il 17% ha concluso l’iter di bonifica. Sul fronte operativo, la piattaforma digitale NPLA consente a imprese e operatori di notificare e gestire i piani di lavoro in modo semplice e tracciabile. Sono state inoltre previste procedure semplificate per i cittadini che intendono rimuovere modeste quantità di materiali contenenti amianto in ambito domestico.

Un approccio strutturato e responsabile per voltare pagina su una delle ferite ambientali più gravi del secolo scorso.

Dati di incidenza del mesotelioma in Italia nel 2024 :

- mesotelioma: 2000 casi, con indice di mortalità del 93% a 5 anni;

- tumore del polmone, con riferimento ai casi di esposizione ad amianto: 4000 casi, con indice di mortalità dell’88% a 5 anni;

- asbestosi: 600 casi, indice di mortalità del 25% a 5 anni;

- altre malattie asbesto correlate, comprese placche pleuriche, ispessimenti pleurici, stato fibrotico/infiammatorio polmonare e/o pleurico: 10.000 casi con indice di mortalità del 20% a 5 anni.

L’emergenza inquinamento in Italia, anche tenuto conto degli altri agenti patogeni e cancerogeni è drammatica con un preoccupante ritardo delle bonifiche: più di 40 milioni di tonnellate di amianto e materiali contenenti amianto, assenza di una mappatura completa, mancata attuazione per larga parte della legge 257/92. Sono stati censiti ufficialmente in Italia circa 100.000 mila siti. Dalle stime dell’ONA invece, ci sono circa 1 milione di siti e micro siti con amianto, e ci sono ancora 58 milioni di mq di coperture in cemento-amianto.

L’amianto è ancora tra noi: presente in migliaia di edifici pubblici e privati, scuole, ospedali, treni, tetti, tubature.

Allarme scuola : l’O.N.A. continua a ricevere segnalazioni di nuove scuole con amianto, perfino asili nido, scuole materne ed elementari. Nel passato è stato usato DAS con amianto, e questo ha esposto ancor di più, in particolare le maestre di asilo e elementari fino al 1993, contenente il 30% di crisotilo. Sono arrivate le segnalazioni di 4 casi di mesotelioma nel personale docente solo in queste ultime settimane, e per di più altri casi di segnalazioni di tecnici ovvero professori di educazione tecnica e/o similari per l’uso del minerale all’interno degli strumenti dei laboratori, specialmente nelle scuole di avviamento professionale.

Emergenza negli ospedali . L’Osservatorio ha ricevuto segnalazione per la presenza di amianto in più di 250 ospedali (stima per difetto, perché la mappatura è ancora in corso).

Ed ancora la nostra rete idrica rivela presenza di amianto per ben 300.000 km di tubature (stima ONA), inclusi gli allacciamenti, con presenza di materiale contenenti amianto rispetto ai 500.000 totali (tenendo conto che la maggior parte sono stati realizzati prima del 1992 quando il minerale veniva utilizzato in tutte le attività edili e costruttive).

Ma la situazione è critica a livello globale, nel mondo soltanto 62 Paesi hanno posto al bando l’amianto, molti Stati, come Russia, India e la Cina, solo per citarne alcuni, continuano a produrre materiali contenenti la fibra killer e li commercializzano, alcune volte anche in Italia. L’ONU, nelle sue stime, tiene conto soltanto dell’asbestosi, del mesotelioma e del cancro del polmone, mentre invece ci sono tutte le altre patologie già contemplate nelle Monografia della IARC (International Agency for Research on Cancer), tra le quali il cancro della laringe, della faringe, dello stomaco, del colon e delle ovaie.