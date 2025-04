Ecco chi sono i sei nuovi Maestri del Lavoro Biellesi FOTO

Marco Coppa del Centrico S.p.A Gruppo Sella Biella, Davide Giacomini di Infineon Technologies Italia S.r.l. Pavia; Manuela Leonardi di Poste Italiane S.p.A Biella; Antonella Lorenzon della Cassa Edile della Provincia di Biella; Ugo Moscatello della ditta Chiorino S.p.A Biella e Renzo Tondella di Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A. Torino sono i nuovi insigniti che giovedì 1° maggio a Torino verranno premiati con la ‘’Stella al merito’’, con il diritto di fregiarsi del titolo di ‘’Maestro del Lavoro’’. I sei nuovi Maestri del Lavoro Biellesi sono stati presentati oggi lunedì 28 aprile, nella sede dell’Unione Industriale Biellese da parte del console provinciale dei ‘’Maestri del lavoro’’ di Biella, Liborio Schillaci, affiancato dai membri del Consiglio Provinciale dei Maestri del Lavoro di Biella, alla presenza del Prefetto Elena Scalfaro.

“Quando sono stato nominato Maestro della Lavoro nel 2019 per me è stato un motivo di orgoglio, orgoglio vero, l'ho accettato come se fosse stata una laurea del lavoro”, queste le parole del Console provinciale dei ‘’Maestri del lavoro’’ di Biella, Liborio Schillaci.

“E' un riconoscimento importante che viene assegnato a chi svolge il suo lavoro ogni giorno con professionalità, spirito di amore e di alta moralità - ha dichiarato il Prefetto Elena Scalfaro-. E' conferito con il provvedimento del Capo dello Stato su proposta del Ministro del Lavoro. Quindi già questo basta a identificare l'importanza del titolo onorifico. Poi, il titolo di Maestri del Lavoro è, credo, motivo di orgoglio e anche di ispirazione per le nuove generazioni. Quindi, veramente complimenti”.

Durante la presentazione non è mancato il riferimento all'importanza della sicurezza del mondo del lavoro. Il Console provinciale Liborio Schillaci ha spiegato come sia importante farsi portavoce di questo concetto in particolare con le nuove generazioni, motivo per cui stanno prendendo contatto con gli istituti superiori proprio per sensibilizzare i ragazzi su questo tema. Lo stesso Prefetto ha dichiarato di aver richiamato gli istituti scolastici affinchè dal prossimo anno durante le ore di educazione civica si trovi spazio per affrontare il tema della sicurezza su lavoro e saranno distribuiti agli studenti anche degli opuscoli.

A questo riguardo non è mancata una nota polemica da parte Antonella Lorenzon della Cassa Edile che ha sottolineato come sarebbe forse più opportuno che le aziende stesse talvolta investissero di più sulla sicurezza.

Alla presentazione hanno preso parte anche il Console regionale dei MdL, Ubaldo Uberti, e la segretaria regionale, Maria Rita Corradino, oltre agli imprenditori presenti al fianco dei propri storici collaboratori e al direttore generale dell'Unione Industriale Biellese, Pier Francesco Corcione che ha dichiarato: “Io credo che l'etica del lavoro e l'etica del fare imprese siano due facce della stessa medaglia, e voi le rappresentate in maniera davvero lodevole”.