FP-CGIL, è la lista più votata negli enti locali di Biella: c'è un incremento rispetto al 2022

Si sono concluse nei giorni scorsi le operazioni di voto per il rinnovo delle rappresentanza sindacale unitaria nel pubblico impiego. Queste elezioni hanno visto una partecipazione del 78% dei lavoratori negli enti locali e del 70% nella sanità.

La lista FP-CGIL di Biella negli enti locali risulta la più votata in Provincia con il 55% dei voti registrando così un incremento del 7% rispetto al 2022. “Diventiamo – spiegano dalla CGIL - per la prima volta il primo sindacato al Comune di Biella, e confermiamo di essere il primo sindacato in Provincia, nel Comune di Cossato, nei Consorzi Iris e Cissabo, nel Comune di Candelo e di Vigliano. Passiamo così dai 46 delegati eletti nel 2022 ai 67 eletti in questa consultazione. Per quanto riguarda la realtà dell’ospedale ci confermiamo il primo sindacato in assoluto, con ben il 38,60% dei voti, continuando ad avere la maggioranza all’interno del più grande ente pubblico del Biellese, mentre nelle funzioni centrali raddoppiano la rappresentanza”.

“Un ringraziamento va a tutti gli elettori, che si sono recati a votare esercitando un diritto e un dovere civico - argomenta Cristina Martiner, segretaria della funzione pubblica per la CGIL -. Il voto per le Rsu rappresenta anche un potere dei lavoratori e delle lavoratrici per decidere a chi dare la propria fiducia e da chi farsi rappresentare. Lavorare nella pubblica amministrazione ha un valore sociale enorme, perché si traducono in diritti sostanziali, i diritti fondamentali della persona sanciti dalla Costituzione: la salute, la cura, l’assistenza, la sicurezza, l’inclusione, la giustizia sociale, la legalità e l’uguaglianza. Ringraziamo coloro che hanno votato le nostre liste. Un ringraziamento speciale inoltre va ai nostri candidati e ai nostri eletti che credono nella missione del sindacato”.