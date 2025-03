Piazza San Paolo a Biella, il cantiere al movicentro chiuderà entro un mese

L'Assessore ai Lavori Pubblici del comune di Biella Cristiano Franceschini annuncia l’avvio della fase conclusiva del progetto di riqualificazione di Piazza San Paolo: “Questo completamento è un passo importante per migliorare la qualità dei servizi di trasporto pubblico nella nostra città, rendendo l’area d’interscambio più funzionale e accogliente per tutti. Con questo secondo lotto dei lavori, verrà ulteriormente migliorata grazie alla realizzazione di nuove pensiline bus, progettate per garantire un maggiore comfort e sicurezza agli utenti".

L'intervento di riqualificazione vale circa 250.000 euro, ed è stato possibile grazie alle risorse reperite dall’Assessore al Bilancio Amedeo Paraggio, che ha dimostrato un impegno straordinario nel rendere realtà questo progetto.

L’Assessore ai Trasporti Edoardo Maiolatesi dichiara: “L’installazione delle nuove pensiline nell’area d’interscambio è un traguardo fondamentale per agevolare il trasporto pubblico e rendere più semplice e confortevole la vita dei pendolari e dei cittadini.”

Si prevede la conclusione dei lavori entro circa 30 giorni.