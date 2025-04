Ponderano, un tuffo nel passato con "Master Club Rewind"

Il 3 maggio, il Salone Polivalente di Ponderano ospiterà un evento speciale che riporterà la magia del Master Club per una notte indimenticabile. A partire dalle 21:00, il Salone si trasformerà in un autentico viaggio nel tempo grazie a 'Master Club rewind', un'iniziativa che permetterà di rivivere l'atmosfera della storica discoteca biellese.

Protagonisti i DJ che hanno scritto la storia della pista da ballo del Master Club: Michele Rossi, Michele Belli, Simone Liuni, Albi B, e Giangi Manolibera. La loro musica, che ha accompagnato migliaia di notti biellesi, sarà la colonna sonora di una serata epica, attraversando i generi che hanno reso celebre la discoteca.

Inoltre, gli ospiti potranno incontrare i titolari storici del Master Club, che per anni hanno reso il locale un punto di riferimento per gli amanti della movida biellese. L'ingresso sarà gratuito, ma è necessaria la prenotazione via WhatsApp al numero 353.482.1775.

Un evento da non perdere, reso possibile dalla collaborazione con l'Associazione Fabrika Biella.