Ex Pettinature, c'è la convenzione tra Comune di Biella e proprietà per il recupero

L'asse di via Carso a Biella a breve potrebbe cambiare volto, visto che è di questi giorni la firma della convenzione tra il Comune di Biella e la proprietà Centro Lane Srl.

Dopo il via libera della Sopritendenza a breve si potrà aprire il cantiere che darà vita a quella parte di città al momento abbandonata. Con la firma del documento in questione Palazzo Oropa tra oneri di urbanizzazione e costruzione si porterà a casa qualcosa come 1,3 milioni.

In particolare, la convenzione prevede 644 mila euro di opere di urbanizzazione quali adeguamento della Rotatoria su Via Carso, la realizzazione di un tratto di viabilità su Via Piave con ampliamento del marciapiede esistente, la realizzazione di una rotatoria su Via Piave e area verde, oltre a un tratto di percorso ciclo pedonale di gronda e un altro lato stabile della ex Biver Banca con uscita sulla Via Bengasi. E' anche prevista la realizzazione di una galleria interna alla struttura commerciale che costituirà accesso pedonale coperto e transito per il consumatore, direttamente accessibile dalla viabilità pubblica, della Via Carso.

Il Progetto complessivo di restauro, rifunzionalizzazione ed adeguamento proposto, prevede il mantenimento di tutti i volumi progettati dall’Arch. Giuseppe Pagano, "memoria della fabbrica e della storia della città", come si legge nella convenzione, e la sola demolizione di alcune parti di epoca più recente.

Che cosa si potrà trovare un quella parte della città una volta che sarà restaurata? un supermercato, un distributore, uffici e unità commerciali, contornati da tanti spazi verdi e aree adibite a parcheggio.