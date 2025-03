Biella, Piazza San Paolo torna cantiere: lavori in corso e nuove modifiche alla viabilità

Piazza San Paolo torna ad essere un cantiere. Poco dopo dell'avvio dell'anno scolastico i bus "giri scuole" hanno lasciato Piazza Vittorio Veneto per la piazza della stazione. Da ottobre le linee scuole fanno capo a questa zona della città, e da lunedì 24 marzo prenderà il via una nuova tranche di interventi, che dovrebbe essere l'ultima.

Il progetto del valore di circa 250.000 euro ha previsto la realizzazione di banchine per i pullman e modifiche alla circolazione: è stato infatti chiuso l'accesso alla piazza da corso Europa, in modo da rendere più fluida la circolazione in quel punto della città, e sono stati installati segnali tattili per i non vedenti, al fine di rendere Biella sempre più inclusiva.

E da lunedì si aprirà di nuovo un cantiere in piazza, per realizzare le coperture alle due nuove corsie che sono state ricavate in quell'area oltre a quelle che già esistevano. E per consentire l'intervento sono previste modifiche alla circolazione nelle zone interessate dai lavori: è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata da mezzanotte di lunedì 24.03.2025 alle ore 24.00 del 18.04.2025, e sempre nella stessa zona è stata istituita la sospensione della circolazione in corrispondenza delle aree interessate dai lavori.