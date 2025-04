Biella Rugby: U18 campioni in campo, U12 cerca riscatto

UNDER 18

27.04.25 Biella Rugby v Rugby Bergamo 32-19 (17-5)

Marcatori. Mete: Salussolia, Rossi (2), Grillenzoni, Rava. Trasformazioni: Salussolia (2). Punizioni: Salussolia.

Biella Rugby: Pagliano (50’ Rava); Parnenzini (50’ Grillenzoni), Pavesi, Meneghetti, Formigoni (50’ D’Herin); Salussolia, Bocchino; Chtaibi, Rossi (cap.),Mosca; Perju (46’ Curatolo), Avanzi; Novani, Bredariol, Silvestrini.

Emilio Vezzoli, coach: “I ragazzi sono stati estremamente concentrati in campo per tutti i settanta minuti di gioco: in attacco sempre efficaci contro una squadra, quella di Bergamo, molto aggressiva e fisica; Biella però è sempre stata in avanti sul punteggio e i cinque punti in classifica sono super meritati. Partita decisamente adrenalinica.”

UNDER 12

27.04.25 a Ivrea, Torneo Bianca e Roberto con: Brc, Ivrea, Cus Torino, Cus Milano, Moncalieri, Verbania, San Mauro Torinese, Settimo Torinese

Biella Rugby Verde: Baiguera, Blanco, Finotto, Fizzotti, Gnesotto, Leonzio, Mantovani, Masi, Siletti, Valente.

Biella Rugby Gialla: Andreotti, Bonadeo, Chiodelli, Guerrieri, Ivancencu, Milotta, Pavan, Piacenza, Racanelli, Scaramal, Vella.

Francesco Casini, coach: “Giornata no per la nostra under 12 che non riesce a portare sul campo ciò su cui stiamo lavorando. Abbiamo ancora una settimana di lavoro prima del torneo di Alice Castello”.