Nasce a Brusnengo "Terre Rosse Cultura ed Eventi": un invito a godere di un territorio ricco di potenzialità.

Nel panorama associativo del Biellese si è affacciata da pochi mesi una nuova realtà intenta a valorizzare il patrimonio territoriale, attraverso occasioni di incontro, attività fisica, cultura e benessere. “Terre Rosse Cultura ed Eventi” è nata ufficialmente il 20 gennaio 2025, con una presentazione pubblica avvenuta il 26 marzo davanti a circa 130 persone a Brusnengo. In pochissimo tempo, questa giovane e dinamica associazione ha già raccolto circa ottanta soci, con l'obiettivo dichiarato di ampliare i propri orizzonti e diffondere una rete collaborativa ai confini della provincia.

“Terre Rosse” prende il nome dalla peculiarità della zona collinare delle Prealpi Biellesi denominata “Rive rosse”, in riferimento al comune di Brusnengo. In quest’area, infatti, diffusi e contorti sentieri sterrati presentano un manto sabbioso e rossiccio che si presta ad appassionati, curiosi e spericolati bikers, o placidi viandanti intenti ad osservare un panorama suggestivo e particolarmente insolito.

L’ampia visione associativa, come illustrato da Marco Perino, presidente, è volta a “costruire legami, valorizzare il territorio e offrire a tutti, giovani e adulti, occasioni di crescita, confronto e benessere comunitario. Fra le iniziative già attive spiccano la collaborazione con l’Atletica Stronese, che con l’attivo coinvolgimento di 32 ragazzi offre un percorso dedicato all’atletica leggera mirato all’allenamento. Diversi i percorsi di Fitness walk fra le terre rosse delle colline biellesi, con suggestive camminate serali accompagnati dalla luce delle torce al crepuscolo, forest bathing, caccia alle uova e molte altre in programma.

Una delle proposte più innovative – sottolinea Perino - è l’ambizioso progetto ‘Share Your Story’, che prenderà il via il 6 maggio con tre serate-evento. Non si tratterà di semplici racconti, ma di incontri dal vivo in stile “David Letterman Show”, con sessioni di 35-40 minuti per ciascun ospite, supportate da contributi multimediali e ritmi incalzanti. Protagonisti della narrazione saranno persone straordinarie del nostro territorio: dalle imprese sportive di atleti olimpionici al fonico forense coinvolto in casi nazionali di cronaca nera, fino ai medici che hanno prestato servizio in spedizioni internazionali, sfide estreme come la Parigi-Dakar o le questioni gravitazionali degne della NASA”.

Grande impegno, collaborazione diffusa e volontà insaziabile di apportare il proprio contributo, non sembrano gli unici elementi a smuovere i soci fondatori: "Il nostro è un luogo dalle potenzialità immense e contrariamente a quanto spesso i biellesi affermano, la nostra terra è considerata splendida non solo in Piemonte: realtà a misura d’uomo, prezzi accessibili, panorami suggestivi e una grande ricchezza naturalistica dalle peculiarità uniche”. Un patrimonio che Terre Rosse intende riscoprire e valorizzare, coinvolgendo non solo Brusnengo ma anche i comuni limitrofi come Curino, Masserano, Lessona, Roasio e Gattinara, fino a raggiungere realtà come Ghemme e quelle della Valsesia.

Accanto a Marco Perino, la vicepresidente Cristina Robioglio e la segretaria Alice Passarotto perseguono la mission con energia e passione, lanciando un invito a chiunque voglia far parte di questa avventura: "Vuoi vivere di più il tuo territorio? Unisciti a Terre Rosse!"