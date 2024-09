Oropa piace ai turisti americani, visita all'azienda agricola di Elisa Mosca

Da Oropa arriva un'ulteriore conferma: il Biellese piace sempre di più agli americani. Ne avevamo parlato più di un anno fa, con un aumento delle visite provenienti da oltreoceano, o l'aprile scorso, con la storia di Bernardo Castro che, dall'Oregon, aveva deciso di trasferirsi all'ombra del Mucrone con il suo compagno di vita.

Ora, una comitiva di statunitensi ha raggiunto la conca di Oropa per conoscere l'azienda agricola di famiglia di Elisa Mosca, la 28enne di Sordevolo indicata da Slow Food Italia come una delle 10 donne piemontesi che salveranno il pianeta. L'incontro è stato più che positivo, con feedback entusiasti, condivisi dai presenti che hanno preso parte ad un tour di tre settimane dal nome “Day in the life”.

“L'esperienza in alpeggio ha conquistato la comitiva – confida Mosca – soprattutto perchè permette di scoprire gli usi e le tradizioni locali di un luogo rimasto incontaminato, immerso nel verde, dove è possibile ritrovare uno stile di vita reale, identitario e non ancora modificato dal turismo di massa. Toccano con mano propria ciò che siamo realmente ed è ciò che ricercano: il contato umano”.