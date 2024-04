Elisa Mosca di Sordevolo, è tra le "Dieci donne che salvano la terra", VIDEO

"Sono un' alpigiana e sono a capo di un'azienda agricola che alleva vacche da latte Pezzata Rossa e capre". Si presenta così, Elisa Mosca, 28 anni di Sordevolo, una delle "Dieci donne che salvano la terra", il progetto di Slow Food Italia che si propone di dare valore e voce alle donne piemontesi che lavorano per custodire la terra, produrre cibo buono, pulito e giusto, e cambiare il futuro.

Elisa da piccola passava spesso le mattinate negli alpeggi con la nonna che le ha insegnato come accompagnare gli animali al pascolo, come condurli. La prima mucca l'ha munta quando aveva appena 3 o 4 anni, con il nonno. "La cosa che più mi piace? Il gusto del latte appena munto. E con le mie mucche c'è un rapporto affettivo: ognuna ha il suo nome", racconta entusiasta della sua vita.

Elisa ha una laurea in amministrazione aziendale, ma quando i nonni hanno iniziare ad avere difficoltà a gestire gli animali e fare il formaggio, Elisa ha fatto una scelta: al lavoro di ufficio ha scelto di continuare una tradizione di famiglia giunta alla quarta generazione, dando vita all’Alpeggio Fontanelle.

I nonni facevano formaggio solo per uso proprio, Elisa ha fatto un passo in più, e ora ha un suo laboratorio. In inverno vive a Borriana, a metà maggio porta gli animali verso Sordevolo, in Alta valle Elvo, all’alpeggio Fontanelle, tra i santuari di Oropa e Graglia. La sua giornata inizia prestissimo: alle 8 ha già munto le vacche e le capre, e ha pulito la stalla.

Elisa però ha un sogno nel cassetto, avere una stalla moderna, con qualche automatismo, in modo da avere un po' più di libertà per uscire con gli amici, qualcosa che possa garantire la pulizia dell’ambiente due volte al giorno, fare in modo che la paglia sia sempre pulita.