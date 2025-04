Adunata degli Alpini, scuole: aperture e chiusure in ordine sparso

In vista della 95ª Adunata Nazionale degli Alpini, in programma dal 9 all’11 maggio 2025, la gestione della chiusura delle scuole nel Biellese sta procedendo in ordine sparso. Gli unici punti fermi, al momento, riguardano la chiusura generalizzata di tutti gli istituti scolastici – di ogni ordine e grado – nella giornata di venerdì 9 maggio, e lunedì 12 la sospensione delle lezioni per le scuole superiori. Gli iscritti alle scuole secondarie di secondo grado per la grande maggioranza si servono infatti di bus per arrivare a scuola, gli autisti dei quali avranno necessità di osservare la sospensione dal servizio nel rispetto dei turni di riposo del personale viaggiante, fondamentali per la sicurezza e previste dal contratto collettivo nazionale, dopo i turni importanti che osserveranno nei giorni dell'Adunata.

Alcuni Comuni, però, hanno già scelto di estendere la chiusura anche dei plessi che si trovano sul proprio territorio, a più giornate. È il caso di Lessona, che per primo ha emanato un’ordinanza per la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole statali del proprio territorio, dalle ore 7:00 di venerdì 9 maggio fino alla mezzanotte di lunedì 12. E sulla stessa linea si sono poi mossi i Comuni di Sordevolo, Graglia e Valdilana.

A motivare la decisione, anche in questo caso le criticità legate al trasporto pubblico locale. ATAP S.p.A., l’azienda che gestisce il servizio urbano ed extraurbano di Biella. Secondo i sindaci che hanno disposto la chiusura anche delle elementari e delle scuole medie nella giornata di lunedì, queste sospensioni dal servizio del personale viaggiante incideranno infatti non solo sugli spostamenti dei giovani delle superiori, ma anche sugli spostamenti di lavoratori e di personale scolastico.

Altri Comuni, come Tollegno, Sagliano Micca, Benna, Ponderano e la stessa Biella, hanno invece optato per la sola chiusura delle scuole nel loro territorio nella giornata di venerdì 9 maggio.