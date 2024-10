A Chiavazza è arrivato un nuovo banco al mercato in Piazza XXV Aprile FOTO

A Chiavazza è arrivato un nuovo banco al mercato in Piazza XXV Aprile

Dall'Alpeggio alla piazza. Elisa Mosca, una delle "Dieci donne che salvano la terra", per il progetto di Slow Food Italia, con una laurea in amministrazione aziendale, è a capo di un'azienda agricola che alleva vacche da latte Pezzata Rossa e capre, e da venerdì 11 ottobre ha il banco dei suoi prodotti a Chiavazza, in piazza XXV Aprile, accanto a quello storico della frutta e della verdura.

"Voglio provare qualche cosa di nuovo per dare una nuova immagine alla mia attività - spiega Elisa - . Dall'anno passato metto un banco a Sagliano ogni 15 giorni, da poco ho iniziato anche a Borriana e da oggi ogni 15 giorni sarò qui a Chiavazza. Speriamo che alla gente piacciano i miei prodotti e se funzionerà prenderò in considerazione anche altre piazze".