A Campiglia l'evento "Cuore di Pietra" della Valle Cervo

Il 2 maggio alle 20,45 al circolo Valet frazione Asmara a Campiglia Cervo si terrà una conferenza nella quale Danilo Craveia e Luca Forgnone porteranno i presenti nel pulsante “cuore di pietra” della Valle Cervo attraverso alcuni percorsi tematici di particolare interesse. L' evento fa parte del ciclo di conferenze "Il Bosco sacro, cultura che cura" ed è patrocinato dal Comune di Campiglia Cervo.

Si parlerà dei picapere della vallata, dei segni lasciati dagli scalpellini sulle rocce per scrivere la Storia e le storie della gente della Bürsch, del clamoroso sciopero del 1912 alla figura singolare del bandito Biondin in un contesto sociale inquieto e suggestivo, e delle“rolling stones” della Valle Cervo, le pietre che, dalle locali cave di sienite, sono “rotolate” lontanissimo, in tutto il mondo, accompagnate spesso dagli abili lavoratori valligiani.

Coordinamento tecnico : Enrico Prina Mello

Supporto musicale Duo Ennio Cinguino e Roby Sellone