Biella piace agli americani, già 20 tour nel 2023 alla (ri)scoperta della tradizione: “Battistero vero gioiello”

Non tutto il male viene per nuocere. La vicenda dell'ex funicolare rimasta bloccata con all'interno alcuni turisti americani (leggi anche: Biella, in 12 bloccati sull'ex funicolare: ci sono anche turisti americani) ha permesso di scoprire un dato di fatto: Biella piace agli americani.

Può sembrare strano ma il capoluogo laniero è una delle mete più apprezzate dai visitatori d'oltreoceano. La conferma arriva da Laura De Nardo, guida turistica torinese e referente di un'importante agenzia di viaggio statunitense che realizza il Tour delle Alpi, un viaggio di (ri)scoperta degli usi e delle tradizioni locali. Il giro turistico, con partenza da Chamonix e arrivo in Tirolo, abbraccia le regioni del nord Italia e vede Biella tra le mete designate.

Ma perchè proprio la nostra città? “Biella ha tutte le caratteristiche che il visitatore medio americano ricerca – spiega De Nardo – È un luogo incontaminato, immerso nel verde, fuori dalle solite rotte comuni, dove è ancora possibile ritrovare uno stile di vita più identitario e non ancora mutato dal turismo di massa. Insomma, l'Italia vera e reale. A loro importa non solo storia e natura ma anche il contatto umano con la popolazione del posto”.

Solo per il 2023, sono circa una quarantina i tour organizzati che vedranno, nel corso dell'anno, l'arrivo di turisti americani nei luoghi più suggestivi del Biellese. Ogni comitiva è formata da un massimo di 15 persone. “Siamo a metà del percorso e i feedback sono positivi – sottolinea De Nardo – In particolare viene considerata positivamente l'esperienza offerta e la professionalità delle guide, che rispondono perfettamente alle esigenze degli utenti”.

Ma quali sono i luoghi più amati? “Piace molto il Battistero, un vero gioiellino della città – confida - A seguire, trova molti riscontri positivi il Cristo della Domenica, l'opera medievale presente nel Duomo che raffigura la figura di Gesù trafitto da diversi utensili da lavoro che gli procurano ferite evidenti sul corpo. Un'opera quasi unica nel suo genere. Infine, il Piazzo e l'ascensore inclinato...quando è in funzione”.