Salussola ospita l’edizione 2025 di #partysport: attesi centinaia di bambini da tutto il Biellese

Dopo Sandigliano, sarà il Comune di Salussola ad accogliere l’edizione 2025 di #partysport, l’evento ludico-sportivo organizzato dall’ASD Gaglianico, che da anni coinvolge amministrazioni, associazioni e scuole del territorio in una giornata di sport, gioco e inclusione. Nel 2019 era stato ospitato a Ponderano, nel 2022 a Gaglianico dopo la pausa del Covid, nel 2023 era stata la volta di a Cavaglià e l'anno passato a Sandigliano.

La manifestazione a Salussola si terrà sabato 24 maggio, presso l’area adiacente al centro polivalente. L’iniziativa, nata con l’obiettivo di avvicinare i più giovani al mondo dello sport in un’ottica non solo agonistica ma anche educativa e sociale, si conferma un appuntamento molto atteso nel panorama biellese.

Nel 2024 erano stati 13 i Comuni partecipanti, oltre a quello ospitante. Quest’anno, il numero cresce: a Salussola, che ospiterà l’evento, si uniranno anche Cavaglià, Gifflenga, Mongrando e Villanova Biellese, insieme alle amministrazioni che avevano già aderito lo scorso anno. Un segnale di quanto l’iniziativa continui a radicarsi e crescere sul territorio.

Come da tradizione, la giornata inizierà con un momento inaugurale che vedrà la partecipazione delle autorità comunali, degli Alpini, delle scuole e di numerose associazioni coinvolte.

Durante l’edizione precedente, erano stati circa 300 i bambini coinvolti, impegnati in una lunga serie di attività sportive, dalla ginnastica al rugby, dal tiro con l’arco allo yoga, passando per discipline come aikido, padel, nuoto pinnato, pesca sportiva, scacchi, paintball, ballo, golf e molte altre.

Ogni giovane partecipante riceverà il “Passaporto del Perfetto Sportivo”, un libretto in cui segnare le attività svolte. Al termine della giornata, come riconoscimento dell’impegno e dello spirito sportivo, verrà consegnata una medaglia a ciascun bambino.

Un’occasione di festa, ma anche di crescita e condivisione, che ogni anno rafforza il legame tra sport, comunità e nuove generazioni.