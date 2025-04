A Biella “Addio alle armi”, al centro dell'incontro la Baraggia

Il Circolo Tavo Burat, aderendo al Comitato Basta guerre, organizza e partecipa all’incontro “Addio alle armi” che si terrà il prossimo 5 maggio alle ore 21:00 presso la Sala delle colonne del Centro Territoriale Volontariato di Biella, entrata da via Ravetti.

Al centro dell'incontro la Baraggia dove vengono tutt'ora organizzate esercitazioni militari. Attualmente è in vigore La VINCA, una procedura necessaria per regolare le attività militari che potrebbe anche non esserlo più tra poco. Per il Circolo Tavo Burat è infatti possibile che venga approvata una proposta di legge per svincolare le aree militari da questo obbligo.

Daniele Gamba, delegato del circolo alle osservazioni di Valutazione d’Impatto Ambientale, proprio la sera del 5 maggio approfondirà il tema e informerà i presenti sullo stato delle cose.

Interverranno: da Torino Giorgio Monestarolo autore di “Ucraina, Europa, mondo. Guerra e lotta per l'egemonia mondiale” e Marco Meotto, della Scuola per la pace, esperto di antimilitarismo e di propaganda militare nelle scuole e Simonetta Valenti.