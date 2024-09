Tante cose da fare a Biella e provincia nel we del 6, 7 e 8 settembre

Venerdì 6 settembre

- Bioglio, festa gruppo Alpini Bioglio, Valle San Nicolao, Ternengo

- Cossato, Ezio Greggio, Una vita sullo schermo, teatro

- Vigliano, festa dell'Assunta

- Borriana, festa di Fine estate

- Cavaglià, Palio dei rioni

- Tollegno, Oggi e Ieri, al Villaggio Filatura ore 20,45

- Veglio, campionato italiano velocità fuoristrada

- Benna, 15° Camminata di Benna, 3° Camminata Ludico Motoria

- Ponderano, concerto del Photos of Ghosts in occasione della serata di chiusura dell'Estate Ponderanese, presso piazza Alpini d'Italia, con inizio previsto per le ore 21:30. L'ingresso al concerto è libero e aperto a tutti

- Biella, mercato delle Regioni d'Europa

Sabato 7 settembre

- Bioglio, festa gruppo Alpini Bioglio, Valle San Nicolao, Ternengo

- Oropa, trekking con Macchie, le camminate saranno fatte in due orari alle 14.30 ed alle 21, per godere sia del tepore del giorno che dell’emozione della sera.

- Bielmonte, Stars Cup, Pedale Cossatese

- Biella, mercato delle Regioni d'Europa

- Biella, la “Stracada” percorrerà le strade di Biella con in cabina di regia il Rotaract aiutato dall’Atletica Gaglianico ’74, con lo scopo di raccogliere risorse per i progetti benefici del club di servizio.

- Biella, piazzale Casalegno, mostra e raduno ASMAP, ore 14 mostra

- Vigliano, festa dell'Assunta, 21,15 piazza della chiesa cantoria di Bioglio

- Castelletto Cervo, notte di fine estate al Monastero

- Borriana, festa di Fine estate

- Cavaglià, Palio dei rioni

- Brusnengo, Assaggi di Pro Loco

- Miagliano, Wool e Beer Race, ritrovo alle 16, partenza alle 17

- Gaglianico, Savagnascando

- Coggiola, giornata di studi al Teatro Asilo Don Fava dalle 16,30 visite guidate

- Valdilana, Santuario della Brughiera, Restauri e Chitarre, concerto

- Occhieppo Inferiore, Gir di Cassini ore 16 ritrovo, partenza 16,30 a Cascina San Clemente

- Occhieppo Inferiore “Sport che Valle” al polivalente dalle 18,30 presentazione iniziativa, si gioca e si mangia, alle 20 c'è il ballo di fine anno del comprensivo di Occhieppo,

- Cossato, dalle 18, 30 cena itinerante musicale- Veglio, campionato italiano velocità fuoristrada

- Veglio, campionato italiano velocità fuoristrada

- Biella, open day multisport dalle 10 alle 15 alla cittadella del Rugby

- Sandigliano, 13° Biella Bridge festival presso Santo Stefano Spa Relais

- Masserano, primo Festival delle bande

- Biella, Juve Next Gen allo Stadio Pozzo

Domenica 8 settembre

- Biella, piazzale Casalegno, mostra e raduno ASMAP, accredito dalle 9 alle 11,30 inizio tour cittadino

- Vigliano, festa dell'Assunta, ore 10,30 Santa Messa e prosegue giornata di festa con pranzo

- Cavaglià, Palio dei rioni, sfilata per le vie del paese in compagnia della filarmonica di Cavaglià

- Biella, mercato delle Regioni d'Europa

- Brusnengo, Assaggi di Pro Loco

- Valdilana, “Sportivamente” al Parco Reda, dalle 10 alle 18 open day con le associazioni e le realtà del territorio

- Occhieppo Inferiore, festa al Santuario di San Clemente: ore 10 Inaugurazione mostra fotografica in ricordo di don Francesco (Cascina di San Clemente) , Santa Messa benedizione di alunni, studenti e insegnanti per il nuovo anno scolastico, pranzo, ore 16 - Concerto della Società Filarmonica di Occhieppo Inferiore APS, diretta dal Maestro Raffaello Cangiano (Chiesa di San Clemente)

- Veglio, campionato italiano velocità fuoristrada

- Tollegno, Festa della Musica, l'evento è organizzato dal Club Musica Giovane in via Craveia, dalle 10 laboratori, sfilate vintage e momenti musicali.

- Valdilana, Motogiro gastronomico Valdilana

- Viverone, Cantavino 25°edizione, dalle 8 stand, Santa Messa, sfilata per le vie del paese dell'unione musicale Zimonese, Bandallegra Filk di Chiavasso, Gruppo folcloristico Il Rododendro, alle 17 gara di pigiatura

- Sandigliano, 13° Biella Bridge festival presso Santo Stefano Spa Relais

- Masserano, primo Festival delle bande, festa patronale

- Pollone, inaugurazione mostra a Cascina Emilia “Fiori e Colori” alle 16

- Magnano, giornata del Fai a Villa Flecchia

MOSTRE

- Pollone, “Fiori e Colori”, la mostra di acquerelli naturalistici approda a Pollone. A cura di Valeria Quaregna, l’esposizione si terrà a Cascina Emilia, presso la Riserva Naturale del parco Burcina tutte le domeniche, dalle ore 15.00 alle 18.00. L’inaugurazione si terrà domenica 8 settembre e proseguirà fino al 6 ottobre.

- Pettinengo, Villa Piazzo, fino al 29/09 mostra fotografica realizzata tra il 2019 e il 2024 durante molte missioni umanitarie in supporto dei migranti in transito lungo la rotta balcanica, realizzata da Mira Schifano a cura di Pacefuturo. Orari mostra: da lunedì a venerdì dalle ore 14 alle 18 - sabato e domenica dalle ore 14 alle 19. Orari mostra: da lunedì a venerdì dalle ore 14 alle 18 - sabato e domenica dalle ore 14 alle 19.

- Sala, fino al 20/10 via Ottavio Ravetti, 5 "LA VIRTÙ NASCOSTA. Eroi sconosciuti e dittatura in Austria 1938-1945", Orari di visita: martedì dalle 20:00 alle 22:00; domenica dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00; su appuntamento.

- Valdilana, a casa Zegna fino al 17/11 in Via Marconi, 23, ATMOSFERICA. Stagioni e temperamenti, Apertura: tutte le domeniche dal 25 maggio al 17 novembre 2024 dalle 11:00 alle 17:00 Ad agosto aperto tutti i giorni.

- Sordevolo, Villa Cernigliaro, La Serra dei leoni, via Clemente Vercellone 4 VANNI CANTÀ E GUISTO PILAN fino al 29/09

- Magnano, Trenta Agosto è il titolo del progetto espositivo che Giacomo Feltrinelli presenta per gli spazi della Chiesa di Santa Marta a Magnano, inaugurazione il 30 agosto, visitabile fino al 22 settembre.