AMSAP Biella riparte col botto: presentato il raduno “Ante ‘45”.

Sarà un “avvio col botto” la ripresa post ferie di AMSAP, il Club di Auto e Moto Storiche, federato ASI (Automotoclub Storico Italiano), di Biella.

In programma ci sono infatti tre appuntamenti di grande rilevanza: il ritorno di “Ante 45”, raduno dedicato alle auto e alle moto del periodo anteguerra, l’evento organizzato in occasione della Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca e, naturalmente, la “stretta finale” per l’assegnazione della Lancia Fulvia oggetto della donazione all’Ospedale di Biella.

Raduno “Ante 45”

Dopo il successo dell’edizione 2022 (va infatti ricordato che la cadenza dell’evento è biennale), sabato 7 e domenica 8 settembre torna a Biella “Ante 45”, mostra statica e raduno dedicato alle auto e alle moto del periodo anteguerra.

“È un evento che in origine era stato organizzato solo in versione motociclistica” Giuseppe Simonato; esponente AMSAP e Presidente del MotoClub Perazzone-Cavallini “poi, dopo la pausa dovuta alla pandemia, lo abbiamo riproposto allargando con successo la partecipazione anche alle autovetture”.

Il raduno sarà quindi dedicato a tutti i mezzi costruiti prima del 1945; con l’unica eccezione per le auto e le moto fabbricate subito dopo la guerra, ma progettate prima (come per esempio, in campo automobilistico la Lancia Ardea e la Citroen Traction Avant).

Sede logistica dell’evento sarà nuovamente la centrale Piazza Casalegno di Biella, che sabato, a partire dalle ore 14, ospiterà la mostra statica dei mezzi partecipanti.

Domenica, invece, al termine delle operazioni di accredito dei partecipanti (che inizieranno alle ore 9,00), a partire dalle ore 11,30 ci sarà il consueto “tour” per le vie cittadine, che già nel 2022 aveva suscitato molta curiosità.

I mezzi rientreranno quindi in Piazza Casalegno, dove verranno nuovamente esposti al pubblico durante la pausa pranzo dell’evento (che sarà all’Hotel Agorà Palace).

Va ancora ricordato che, nei giorni del Raduno, sarà nuovamente esposto al pubblico l’autocarro Fiat 507 del 1927 dell’AMSAP, cioè il “glorioso” Camion dei Pompieri del Club, per tanti anni utilizzato come veicolo antincendio alla Pettinatura di Vigliano. E poi che a tutti i partecipanti, almeno per la giornata di domenica, è stato nuovamente chiesto di indossare, se possibile, un abbigliamento d’epoca.