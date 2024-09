Domenica, 8 settembre, avrà inizio la festa patronale di Masserano in onore della Madonna Salus Infirmorum. Alle 10 è in programma la Santa Messa solenne in chiesa parrocchiale, celebrata da don Jarek Dobkowski.

Al termine, inizierà la processione con la Madonna Nera per le vie del paese con fermate alle chiese del Santo Spirito e della Sacra Famiglia: in entrambi i casi, sarà impartita la benedizione.