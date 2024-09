Le corse della settimana di newsbiella.it dal 3 all'8 settembre

Tanti gli appuntamenti per i runners di questa settimana che va da lunedì 2 all'8 settembre ci sono le corse organizzate nei comuni di Sandigliano, Miagliano, Biella, Occhieppo Inferiore e Benna.

Il primo è questa sera, oggi martedì 3 settembre a Sandigliano dove si corre per la diciottesima camminata trofeo in ricordo di Renato Zanetto. Si tratta di una manifestazione non competitiva di circa 6 km, una camminata ludico motoria di 3 km e un minipercorso per i bambini fino ai 12 anni. Questo il PROGRAMMA Ore 18.00 Ritrovo e apertura iscrizioni Presso PRO LOCO di SANDIGLIANO (Zona Piscina Pralino) Ore 18.45 = Partenza Passeggiata Bambini Ore 19.00 = Partenza Camminatori Ore 19.15 = Partenza Corsa Non Competitiva dalle 20.15 Cena. A seguire premiazione società/gruppi. Informazioni sulla gara: Angiolina 338.3305239 - Lanza 340.7135357 Resp. Organizzativo AS Gaglianico 1974 – Cappio Alberto 339.7123903

Venerdì 6 settembre a Benna ci sarà invece la I5^ Camminata di Benna, manifestazione non competitiva di corsa su strada e camminata ludico motoria Libera a tutti di 6 Km in memoria di Franco, Teresa e Andrea. Ritrovo e iscrizioni alle ore 17 presso la sede dell'associazione SPORT FOLCLORE BENNA, ore 19:15 partenza corsa non competitiva PREMI: Trofeo alla Società/Gruppo con maggior numero di partecipanti Targa o Coppa alla 2* e 3 Società/Gruppo. Per info 339 5273135 Roberto e Responsabile organizzativo AS GAGLIANICO 1974, Alberto Cappio 339 712 1903. 3^ Camminata ludico Motoria LIBERA A TUTTI Con il patrocinio dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella Ritrovo dalle ore 17:00 - Partenza ore 18-30 Salute in cammino info 349 2692901 Micaela.

Sabato 7 settembre 2024 a Biella torna "La Stracada", storica corsa podistica non competitiva di 10 Km per le vie della Città di Biella, che quest'anno vedrà la sua 45esima edizione. Si tratta di un evento organizzato dal Rotaract Club di Biella. La corsa, organizzata con il contributo della Provincia di Biella e con il Patrocinio del Rotary Club Biella e della Città di Biella, partirà alle ore 19.00 dal Palapajetta, in via Pietro Paietta, dove sono previsti anche l' arrivo, le iscrizioni e la consegna dei pacchi gara (fino esaurimento) che avranno luogo il medesimo giorno, a partire dalle ore 15.00.

A Miagliano sabato 7 settembre torna la "Wool & Beer Race: American Idols", un evento unico nel suo genere che unisce lo sport al divertimento. Organizzata dalla Pro Loco di Miagliano, la gara prenderà il via alle 17:00 in Piazza Martiri della Libertà, con accrediti a partire dalle ore 16:00. La corsa, pensata per coppie e aperta a chiunque voglia mascherarsi a tema, si snoda lungo un percorso di circa 4 km con tre tappe obbligatorie, le "Beer Zone", dove i partecipanti dovranno fermarsi per bere una quantità prestabilita di birra. Due le opzioni di partecipazione: la "Gara Normal" con 1 litro di birra + pacco gara, e la "Gara Golden" con 2 litri di birra + pacco gara.

A Occhieppo Inferiore sempre sabato 7 settembre c'è il "Gir di Cassini" una corsa passeggiata non competitiva di 6 km circa a passo libero su fondo misto. Il ritrovo è a Cascina San Clemente alle 16, alle 16,30 c'è la chiusura delle iscrizioni e la partenza. Il ricavato sarà utilizzato per il restauro dell'affresco della Madonna del Latte del santuario di San Clemente. A organizzare la corso sono gli Amici di San Clemente.