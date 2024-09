Calcio, sabato l'atteso match Juve-Catania

C'è molta attesa per l'incontro di sabato prossimo perchè sulla carta il match sarà molto intenso e divertente. Il campionato entra nel vivo, lo stadio biellese ospita, di partita in partita, un crescente numero di tifosi e si percepisce l'atmosfera dei grandi incontri.

Ricordiamo che per accedere allo stadio è possibile acquistare i tagliandi esclusivamente online sull’Official Ticket Shop Juventus ed in loco presso il botteghino dello Stadio da un’ora prima della gara esclusivamente tramite carta di credito o bancomat. Il settore ospiti sarà acquistabile fino alle ore 19:00 del giorno antecedente alla gara. Ogni acquirente può acquistare fino ad un massimo di 4 tagliandi per gara.

Ora e data della partita potrebbero subire variazioni, consultare sempre il sito Juventus.com. Non è possibile effettuare il cambio nominativo sui biglietti acquistati sull'Official Ticket Shop.