Giornata FAI del Panorama in Oasi Zegna

Domenica 8 settembre torna il consueto appuntamento con la Giornata FAI del Panorama, quest’anno giunta alla sua XI edizione, in collaborazione con il FAI-Fondo Ambiente Italiano, la Delegazione FAI Biella e l’Oasi Zegna. Un’intera giornata dedicata alla musica, con i concerti nei prati della Cascina Caruccia e nel giardino di Ermenegildo Zegna; alla cultura, con la mostra permanente “From sheep to shop” e la mostra “Atmosferica. Stagioni e temperamenti” di Rebecca Moccia negli spazi di Casa Zegna; al contatto con la natura con le passeggiate lungo il sentiero del Bosco Animato e i laboratori di eco-printing a Casa Zegna.

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

FAVOLA MUSICALE “PIERINO E IL LUPO”

Alle ore 11, Concerto sul prato con quintetto di fiati alla Cascina Caruccia, nella Conca dei Rododendri, lungo la Strada Panoramica Zegna, Valdilana località Trivero (BI)

Musiche di Ottorino Respighi, Quintetto a Fiati in sol minore P021, e di Sergej Sergeevič Prokof’ev, Pierino e il Lupo.

Suonano: Davide Lantrua (Flauto); Nicolò Marengo (Oboe); Michelangelo Lotito (Corno); Alan Giraudo (Fagotto); Roberta Bruno (Clarinetto); Attore: Mario Bois

ENSEMBLE D’ARCHI OBIETTIVO ORCHESTRA

Alle ore 15.30, Concerto d’archi nel giardino di Casa Zegna, Valdilana località Trivero (BI)

Musiche di Nino Rota, Concerto per archi, e di Giuseppe Verdi, Quartetto per archi in mi minore (versione per orchestra d’archi del M. Gianandrea Noseda)

Direttore: Luca Vacchetti

Suonano: Ludovico Furlani, Andrea Bet, Bianca-Andreea Danca, Aurora Serena Ritorto (Violini Primi); Giovanni Putzulu, Cecilia Drago, Claudio Favaretto (Violini Secondi); Carmen Verzino, Giuditta Marcolin Viole); Barbara Visalli, Gabriele Pellegrini (Violoncelli); Manuel D’Amico (Contrabbasso)

Scarica il programma del concerto d’archi

Contributo per la giornata in favore del FAI a partire da 15 €. Per iscritti FAI a partire da 10 €. Gratuito per minori di 18 anni. Prenotazioni: biella@delegazionefai.fondoambiente.it

PASSEGGIATE GUIDATE DAI VOLONTARI FAI

Alle ore 11:00:

– visita accompagnata nel “Giardino Segreto di Ermenegildo Zegna” a Casa Zegna (durata circa 30 minuti)

– passeggiata panoramica guidata nel Bosco Animato in Oasi Zegna – Località Stavello (durata circa 40 minuti)

Attività gratuite con offerta alla Delegazione FAI di Biella. Prenotazioni: biella@delegazionefai.fondoambiente.it

VISITE A CASA ZEGNA

Dalle ore 10 alle 17: visite libere alla mostra di Rebecca Moccia “Atmosferica” e alla permanente “From Sheep to Shop”. Laboratorio continuativo di Ecoprinting per tutta la famiglia.

Ingresso gratuito. Info: Tel. 015 7591463 casazegna@fondazionezegna.org

S. Messa del Viandante Solitario

Ore 11.00 S. Messa all’aperto in località Bocchetto Sessera in ricordo di Ermenegildo Zegna, animata dal coro Cesare Rinaldo.