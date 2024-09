Gattinara, LUVA ADVISOR un concorso che premia la miglior taverna.

Quest’anno ben 25 i punti di somministrazione tra taverne con posti a sedere e chioschi. Espressione di Associazioni e di sodalizi consolidati, ognuno propone un menu in grado di soddisfare ogni palato dove i piatti tipici della tradizione locale saranno protagonisti insieme ai grandi vini del territorio e soprattutto il GATTINARA D.O.C.G..

Come avviene da qualche anno e visto il positivo riscontro dello scorso anno, anche per l’edizione 2024 di LUVA®, viene riproposta l’iniziativa LUVA ADVISOR una speciale classifica per le taverne dove ogni avventore potrà votare piatti, servizio, accoglienza.

Gli avventori potranno votare la taverna preferita attraverso un QR code, la taverna o il chiosco che otterrà più preferenza sarà premiato nella serata di domenica. Anche i visitatori che voteranno le taverne potranno essere sorteggiati per vincere un premio.

Questa iniziativa prende spunto dal celebre sito “Tripadvisor” e dalla fortunata trasmissione televisiva di Alessandro Borghese “4 Ristoranti”.

“Luva Advisor” riprende tali format adattandoli per le taverne presenti a LUVA®.

Ma come funziona il “Luva Advisor”? Per prima cosa occorre scansionare con la fotocamera del proprio smartphone il codice QR della taverna oppure accedere al sito internet visitgattinara.it/luva-advisor. Da lì ci sono tutte le informazioni del caso.

Quindi bisogna dare il proprio giudizio da 1 a 5 stelle alle taverne nelle quali si è stati, tenendo conto di diverse voci: location, servizio, cibo e simpatia. Infine, sarà necessario mettere "mi piace" alla pagina Facebook "visitgattinara" e scoprire se si è uno dei fortunati vincitori.

Nel 2023 è stata la Taverna dei “Malmustus” ad aggiudicarsi l’ambito premio, ottenendo 8519 stelle, seguiti con 5385 stelle dalla taverna dei “Drollu”; al terzo posto “La Lienda” con 3252 stelle.