Biella punta sull'industria degli eventi, in comune nasce lo sportello manifestazioni

Biella fa parte del network delle Città creative Unesco, il Sacro Monte è stato riconosciuto Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO e istituito Riserva Speciale della Regione Piemonte, e Bolle di Malto, superando le 100.000 presenze, rappresenta la più grande rassegna brassicola italiana ed uno degli eventi più rilevanti della enogastronomia di tutto il Nord Italia. E Biella guarda al futuro, istituendo un "ufficio eventi", seguendo l'esempio di città come Ferrara, Milano, Rimini e Torino. Operazione resa possibile grazie a nuove assunzioni che entreranno a regime nei prossimi mesi.

Chi organizza eventi è bene allenato a destreggiarsi tra permessi, certificati, richieste ai vari uffici, ai vari enti. Chi non ne organizza molti o è alle prime armi è facile che incontri difficoltà e si scoraggi. Il Comune di Biella interviene proprio per affiancare queste persone, e anche anzi per incentivare l'organizzazione di eventi di ogni genere, piccoli o grandi che siano.

"L'idea alla quale stiamo lavorando fin dal nostro insediamento è quella di aprire uno sportello dove si potrà rivolgere chiunque debba organizzare degli eventi - spiega l'assessore agli Eventi e alle Manifestazioni del Comune di Biella Edoardo Maiolatesi - . Chi sarà interessato si troverà di fronte a un interlocutore che semplificherà la burocrazia oggi tanto complessa, e che farà da tramite con gli altri uffici. Per noi è molto importante che a Biella l'industria degli eventi diventi più importante, che porti indotto in città e anche all'intero territorio".