Le corse della settimana di newsbiella.it dal 28 agosto al 1 settembre

Tanti gli appuntamenti in programma per i runners questa settimana, si corre ad Arro, a Candelo, Casapinta, al rifugio Madonna della Neve e per Il Biellese di Corsa.

Giovedì 29 agosto ad Arro, frazione di Salussola, si corre per il 15° giro delle risaie. La partenza è alle 19.

Venerdì 30 agosto ci sarà a Candelo invece la corsa podistica non competitiva “CORSA DELLA BIRRA E DELLA SALAMELLA” con il seguente programma: ore 18:30 ritrovo e iscrizioni presso EUROBAR; ore 20:00 partenza (alle 19,30 mini giro per i bambini intorno al cimitero)

Sabato 31 agosto a Casapinta si corre per la Strapinta con il patrocinio del Comune e il supporto tecnico di ASD Podistica Vigliano Biellese, è la prima edizione. Si tratta di una manifestazione ludico-motoria non competitiva di 6.5 km. Avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica ed è garantita la presenza del personale medico e DAE. Il ritrovo è alle 16, a Casapinta, e si partirà alle 17:30. La quota d’iscrizione è pari a otto euro, ma è gratis per i bambini al di sotto dei 12 anni. Il percorso si trova prevalentemente su una strada sterrata con vista sul Lago delle Piane. Sarà disponibile mangiare dopo la gara e saranno previsti alcuni premi ad estrazione e altri per il più giovane e il più anziano.

Domenica 1 settembre si corre anche la Rosazza - Rifugio Madonna della Neve, e ad organizzarla è Enzo Peraldo, raggiungibile al numero 338 54 94 174 non watshapp. Il percorso è di 3,3 km con 570 metri di dislivello solo salite su sentieri e mulattiere. Possono partecipare un massimo di 60 iscritti, mandando una mail a enzoperaldo@gmail.com scrivendo "Corsa Rosazza nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, n° di telefono", solo per chi non ha mail scrivere sms a 338 54 94 174. La partenza è alle 8,30 tutti assieme.

Sempre domenica 1 settembre si corre per "Il Biellese di Corsa", una manifestazione podistica non competitiva organizzata dall'APD Pietro Micca in collaborazione con AISM Biella. L'evento, aperto a tutti, ha l'obiettivo di raccogliere fondi per l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) di Biella. La corsa si articolerà su quattro percorsi di diversa lunghezza, offrendo la possibilità di partire da Cossato, Valdengo, Vigliano Biellese e Biella. Il tragitto più lungo sarà di 17 km, con partenza da Piazza Tempia a Cossato alle 9:30, mentre il percorso più breve, di 3,4 km, partirà da Piazza Vittorio Veneto a Biella alle 10:30. L'arrivo è previsto presso l'Accademia dello Sport di Biella, dove i partecipanti saranno accolti con un ricco buffet.