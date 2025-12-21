A Vigliano un nuovo modo di comunicare con i cittadini per un dialogo più diretto

A Vigliano Biellese è in atto un’evoluzione profonda della comunicazione con i cittadini: è il cambiamento voluto dall’amministrazione comunale con l'affidamento della gestione coordinata dei canali social istituzionali.

“L'obiettivo – spiega il sindaco Cristina Vazzoler - è semplice ma ambizioso: raggiungere quanti più cittadini possibile. Ogni piattaforma ha il suo pubblico, ogni generazione il suo canale preferito. E’ evidente a tutti che comunicare ai media tradizionali è fondamentale, ma che l’immediatezza dei social è innegabile e operare sui social non è più un optional per le amministrazioni pubbliche. Si tratta dello strumento più diretto per raggiungere i cittadini dove già si trovano, informarli in tempo reale e coinvolgerli nella vita della comunità. Siamo certi che la comunicazione va gestita ed improvvisarsi in questi ambiti non dà un servizio utile ai cittadini. Ci vuole competenza e professionalità, un linguaggio adatto a ogni piattaforma e a ogni pubblico. Ci vuole un coordinamento costante con l’amministrazione comunale e con gli uffici che supportano la giunta nel realizzare i propri obiettivi. Insomma, si tratta davvero di potenziare la comunicazione, di farla evolvere in una direzione più ampia e articolata. Dal mese di novembre abbiamo aperto i nuovi canali e li abbiamo testati in queste settimane. Ora è necessario renderne quanto più ampia possibile la conoscenza, anche attraverso gli organi di stampa”.

Il servizio punta a moltiplicare i punti di contatto tra Comune e cittadini: avvisi di pubblica utilità, modifiche alla viabilità, servizi comunali. Ma non si ferma qui. I canali social diventeranno anche uno spazio per valorizzare il commercio locale, promuovere eventi culturali, raccontare lo sport e dare visibilità alle attività che animano il territorio. Aggiunge il vicesindaco, Luca D’Andrea: “Un’informazione su misura. E tutto coordinato con il sito web comunale per chi preferisce il formato completo e tradizionale. E con una novità importante: i cittadini potranno scrivere direttamente attraverso le chat dei diversi servizi social. Dove possibile, i gestori risponderanno alle richieste o indirizzeranno le persone verso i servizi competenti. Non più solo comunicazione dall'alto verso il basso ma un vero dialogo. Desideriamo che ogni cittadino, qualunque sia la sua età o il suo canale preferito, possa restare informato e sentirsi parte attiva della comunità. E vogliamo che i nostri canali diventino anche uno strumento per valorizzare chi fa impresa, cultura e sport sul territorio".