Pollone: sentieri minacciati dai cani pastore

Sentieri e diverse strade mappali sopra Pollone sono diventati percorsi “a rischio” per chi vuole esplorare il territorio, soprattutto se accompagnato da un cane. A lanciare l’allarme è un cittadino che ha scritto alla nostra redazione newsbiella.it, preoccupato per la sicurezza dei frequentatori dei sentieri locali.

Secondo la segnalazione, il pericolo principale sono i cani dei pastori, in particolare i Maremmani, utilizzati per proteggere il bestiame. “Ti attaccano dietro. È un rischio sia senza cane, sia se porti con te il tuo animale: sei quasi sicuro che ti attacchino”, scrive il cittadino. In alcune zone, spiega, sono presenti cartelli con la dicitura: “Maremmano al lavoro: passare a vostro rischio e pericolo!”.

Il problema riguarda anche sentieri un tempo frequentati e oggi abbandonati. Tra questi, il “Sentiero dei Tre Rock” è ormai invaso dai rovi, impedendo il passaggio sicuro. L’autore della lettera racconta di aver provato a liberarlo con un falcetto già quattro anni fa, ma il pericolo dei cani pastore continua a scoraggiare gli escursionisti.

“Mi piacerebbe che questa informazione arrivasse a chi di dovere, per smuovere la situazione – scrive il lettore –. Io ne ho contati sei di sentieri dove davvero rischi a passare e mi dispiace molto vivere qui e non poter sfruttare i sentieri del territorio, che sono una vera ricchezza”.