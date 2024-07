Uomo a terra sul balcone, incidente domestico a Cossato: arriva l'elisoccorso

Sono ancora frammentarie le notizie che giungono da Cossato ma stando alle prime ricostruzioni si sarebbe verificato un incidente domestico in un'abitazione del quartiere Lorazzo. È successo poco prima delle 19 di oggi, 2 luglio.

Un uomo, di cui non si conosce l'età, è stato ritrovato a terra sul proprio balcone e non riusciva a rimettersi in piedi. A dare l'allarme un vicino di casa. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco di Biella, anche i sanitari del 118 per la prima assistenza. In seguito, l'uomo sarebbe stato caricato a bordo dell'elisoccorso e trasportato in ospedale per le cure del caso.