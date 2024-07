Grosso spavento in Superstrada, auto sfiora camion all'uscita di Cossato (foto di Mauro Benedetti per newsbiella.it)

Grosso spavento ma nessun ferito nell'incidente stradale avvenuto poco prima delle 15 di oggi, 2 luglio.

È successo in Super, sulla strada in salita dell'uscita di Cossato, in direzione di Masserano. La dinamica dell'accaduto è ancora da accertare ma stando alle prime ricostruzioni un'auto avrebbe sfiorato un camion proveniente dal senso opposto.

Entrambi i mezzi hanno riportato danni nelle rispettive fiancate. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e alle forze dell'ordine, anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi.