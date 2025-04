Lite con minacce in Valle Cervo, nei guai un uomo: in tasca aveva un coltello (foto di repertorio)

È stato necessario l'intervento dei Carabinieri per riportare alla calma gli animi tra tre uomini, rimasti coinvolti in una lite accesa, scaturita poi in minacce.

Uno di questi, un 61enne, verrà anche deferito perchè, dagli accertamenti effettuati, sembra che avesse in tasca un coltello. Inoltre, sarà segnalato alla Prefettura perchè in possesso di marijuana. Il fatto è accaduto ieri, 10 aprile, in Valle Cervo.