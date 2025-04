Incidente in Super tra due auto (foto di repertorio)

Sarà da accertare la dinamica del sinistro stradale avvenuto in Super, in prossimità dell'uscita di Cossato, in direzione Biella.

È accaduto nel pomeriggio di oggi, 11 aprile: stando alle informazioni raccolte, due auto sarebbero rimaste coinvolte nel sinistro e non ci sarebbero feriti.

Sul posto, oltre ai Carabinieri per i rilievi di rito, anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi.