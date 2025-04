Tragico incendio nella vicina Gattinara, nell'intervento anche il personale di Biella FOTO

Aggiornamento ore 12

Era presente anche il personale di Biella e Cossato nelle operazioni di spegnimento dell'incendio scoppiato in un'abitazione poco prima della mezzanotte, tra il 10 e 11 aprile, nella vicina Gattinara.

All'arrivo dei Vigili del Fuoco, la casa era completamente invasa dal fumo e dal rogo che rendeva complicato l'intervento di ricerca di una persona che risultava presente all'interno dell'alloggio, in seguito ritrovata priva di vita una volta estinte le fiamme.

Sul posto anche il NIA (Nucleo Investigativo Antincendio) dal comando di Biella, assieme al funzionario di servizio di Vercelli per i rilievi di rito. Presenti anche i Carabinieri di Gattinara e i sanitari del 118.

Il fatto

Una donna di 67 anni ha perso la vita, nella notte, a Gattinara, a causa di un incendio che ha interessato un alloggio.

La ricostruzione della tragedia è ancora in corso: sul posto, nella zona residenziale della frazione San Bernardo - vicino al campo sportivo - sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale del 118, ma per la donna non c'era ormai più nulla da fare.

Secondo le prime informazioni nessun'altra persona ha subito conseguenze per l'accaduto.