Grave incidente a Cossato. Le notizie sono ancora frammentarie ma dalle prime ricostruzioni sembra che un uomo di circa 63 anni stesse eseguendo alcuni lavori nella propria abitazione quando, ad un certo punto, sarebbe caduto da un'altezza di quasi 6 metri. È successo oggi, 11 aprile.

In breve tempo, è stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale di Novara per le cure del caso. In fase di accertamento la dinamica dell'accaduto.