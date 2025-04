Mucca in difficoltà nel torrente a Mongrando, provvidenziale l'intervento dei Vigili del Fuoco

Attimi di tensione nel pomeriggio di sabato 12 aprile in via Borriana a Mongrando, dove una mucca si è accasciata nel torrente adiacente a un terreno agricolo, senza riuscire più a rialzarsi. Preoccupato per le condizioni dell’animale, l’allevatore ha immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che con tempestività e competenza hanno sollevato la mucca e l’hanno messa in sicurezza. Poco dopo è arrivato anche un veterinario dell’ASL, che ha effettuato un controllo sanitario per accertarsi delle condizioni dell’animale.

L’intervento si è concluso senza ulteriori complicazioni, grazie al coordinamento tra i soccorritori e le autorità sanitarie. La mucca, visibilmente affaticata ma viva, è stata affidata alle cure del proprietario.