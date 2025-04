Gaglianico, urtato da un muletto: ferito un operaio

È stato trasportato, in codice giallo, al Pronto Soccorso il biellese di 56 anni che, nella giornata di ieri, 10 aprile, è rimasto coinvolto in un infortunio sul lavoro. Il fatto è avvenuto in una ditta di Gaglianico.

Stando alle prime ricostruzioni, effettuate dal personale Spresal, giunto sul posto, l'uomo sarebbe stato urtato da un muletto, condotto da un dipendente, e sarebbe rimasto ferito ad una gamba.

In breve tempo, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e condotto in ospedale per le cure del caso.