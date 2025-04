Pettinengo, lite notturna tra ospiti di un’abitazione di un'associazione che accoglie stranieri

Momenti di tensione nella notte tra venerdì e sabato 12 aprile a Pettinengo, dove intorno all’una è scoppiata una lite tra tre giovani all’interno di un’abitazione dell’associazione “Pace Futuro”, che accoglie ospiti stranieri.

Secondo quanto riportato da uno degli interessati, tramite l’ausilio di un interprete, la discussione sarebbe nata per motivi legati al mancato rispetto delle regole di convivenza, in particolare riguardo agli orari di utilizzo della cucina. Il diverbio è presto degenerato in uno scontro fisico con spintoni e toni accesi.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri che ha identificato i protagonisti dell’episodio: si tratta di tre uomini, due originari del Pakistan (classi 1988 e 2000) e uno del Burkina Faso (1988). Solo uno dei coinvolti ha riportato un’escoriazione superficiale, ma nessuno ha ritenuto necessario ricorrere a cure mediche.

A ristabilire l’ordine è stato anche un responsabile dell’associazione, classe 1990, che si è recato sul luogo chiarendo la dinamica e collaborando con le forze dell’ordine. Le parti sono state informate delle rispettive facoltà di legge e riportate alla calma.

L’episodio si inserisce in un contesto delicato, dove la convivenza tra persone di diversa provenienza culturale richiede equilibrio e rispetto delle regole comuni.