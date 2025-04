Cossato, incidente tra un’auto e un trattore: conducente si allontana senza fermarsi

Paura ma nessun ferito nell’incidente avvenuto ieri, venerdì 11 aprile, intorno alle 16 lungo la strada statale 758 in direzione Cossato, poco prima dell’uscita cittadina. Un sinistro stradale ha coinvolto una Fiat Panda e un trattore con rimorchio carico di legna, che secondo quanto riferito dal conducente dell’auto si sarebbe allargato in carreggiata urtando la vettura e proseguendo la marcia senza fermarsi.

Alla guida dell’utilitaria un uomo del 1976, residente a Cossato, che viaggiava in compagnia delle due figlie minorenni. L’impatto ha causato la perdita di controllo del mezzo, finito in testacoda e rimasto danneggiato in carreggiata. Il veicolo, alimentato a metano, non era più marciante, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza.

Allertate le forze dell’ordine, i militari intervenuti sul posto hanno raccolto la testimonianza dell’automobilista, il quale ha riferito che il conducente del trattore non si è fermato dopo l’urto e ha proseguito in direzione Cossato. Al momento, i dati del mezzo agricolo risultano sconosciuti.

Non è stato richiesto l’intervento dei sanitari sul luogo dell’incidente: l’uomo avrebbe deciso di recarsi autonomamente al pronto soccorso per accertamenti.

Sono in corso le indagini per individuare il mezzo coinvolto e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.