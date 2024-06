Valsessera in lutto per la morte del dottor Sebastiano Santo: era anche un appassionato di scacchi (foto di repertorio)

Lutto in Valsessera per la morte del dottor Sebastiano Santo. Conosciuto da tutti come “Nino”, è mancato a pochi giorni dal suo 92° compleanno. Stimato e apprezzato medico condotto del paese di Crevacuore, era anche un grande appassionato di scacchi.

“Già presidente dell’allora Circolo Scacchistico di Crevacuore, alla sua chiusura entrava a far parte del nostro sodalizio, nel quale ha anche ricoperto la carica di consigliere, adoperandosi per l’organizzazione di tornei semilampo nella sua Crevacuore – ricorda lo Scacchi Club Valle Mosso Biella in una nota sul proprio sito - Nino si è sempre dedicato in particolar modo all’insegnamento del gioco degli scacchi ai giovani e giovanissimi: tra i suoi allievi non possiamo dimenticare un (allora) bambino che poi di strada ne ha fatta tanta ed ora è il primo giocatore della nostra lista Elo: il Maestro Lorenzo Bardone. Anche per questo, oltre che per la sua gentilezza ed il suo garbo, ricorderemo sempre il dottor Santo con affetto: ciao Nino”.