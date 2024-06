Sono in corso i rilievi tecnici per determinare la causa del cedimento della pavimentazione sotto i Portici di Piazza Vittorio Veneto dove si è formata una buca molto profonda. Al momento l'area è stata transennata in attesa di ripristinare la sicurezza e nel frattempo qualcuno ha affisso un cartello, uno scherzo o un modo di attirare l'attenzione su un problema.